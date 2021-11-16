Азербайджан и Армения прекратили боевые действия - Минобороны РФ

Азербайджан и Армения прекратили боевые действия в районе границы после телефонных переговоров, которые провел министр обороны России Сергей Шойгу, сообщили в Минобороны РФ во вторник.

"В настоящее время боестолкновения в районе горы Килисали прекращены, ситуация нормализовалась и находится под контролем", - говорится в сообщении военного ведомства.

"В результате телефонных переговоров с главами военных ведомств Азербайджанской Республики и Республики Армения, проведенных по инициативе министра обороны РФ генерала армии С.К.Шойгу, азербайджанской и армянской сторонами были предприняты меры по стабилизации обстановки", - заявили в военном ведомстве РФ.