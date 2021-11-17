Секретари Совбезов РФ и Армении встретились в Москве на фоне обострения ситуации на границе Армении и Азербайджана

Региональная безопасность обсуждалась в Москве в среду на встрече секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна.

"Николай Патрушев и Армен Григорян обсудили вопросы региональной безопасности, а также темы повестки дня девятой встречи секретарей советов безопасности государств-участников СНГ", - говорится в сообщении пресс-службы Совбеза РФ.

Встреча прошла на фоне недавнего обострения ситуации на границе Армении и Азербайджана.