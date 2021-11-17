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Регион 17.11.2021 16:53

Секретари Совбезов РФ и Армении встретились в Москве на фоне обострения ситуации на границе Армении и Азербайджана

Региональная безопасность обсуждалась в Москве в среду на встрече секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна.

"Николай Патрушев и Армен Григорян обсудили вопросы региональной безопасности, а также темы повестки дня девятой встречи секретарей советов безопасности государств-участников СНГ", - говорится в сообщении пресс-службы Совбеза РФ.

Встреча прошла на фоне недавнего обострения ситуации на границе Армении и Азербайджана.

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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, СБ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]