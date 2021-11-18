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Регион 18.11.2021 19:44

Глава МИД Армении и генсек ОДКБ обсудили задействование механизмов ОДКБ для стабилизации ситуации на армяно-азербайджанской границе

Задействование механизмов ОДКБ для стабилизации ситуации на армяно-азербайджанской границе обсудили глава МИД Армении Арарат Мирзоян и генсек Организации Станислав Зась, сообщает МИД Армении.

В ведомстве отметили, что стороны "обсудили рассмотрение в соответствующем порядке возможных шагов в рамках механизмов и инструментария ОДКБ с целью стабилизации при необходимости создавшейся на востоке Армении ситуации".


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Тэги: АРМЕНИЯ, ОДКБ, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]