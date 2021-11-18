Глава МИД Армении и генсек ОДКБ обсудили задействование механизмов ОДКБ для стабилизации ситуации на армяно-азербайджанской границе

Задействование механизмов ОДКБ для стабилизации ситуации на армяно-азербайджанской границе обсудили глава МИД Армении Арарат Мирзоян и генсек Организации Станислав Зась, сообщает МИД Армении.

В ведомстве отметили, что стороны "обсудили рассмотрение в соответствующем порядке возможных шагов в рамках механизмов и инструментария ОДКБ с целью стабилизации при необходимости создавшейся на востоке Армении ситуации".