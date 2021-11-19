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Регион 19.11.2021 19:51

Президент Грузии Зурабишвили приветствует решение об отправке Саакашвили в военный госпиталь в Гори

Президент Грузии Саломе Зурабишвили приветствует решение о переводе бывшего президента Михаила Саакашвили в военный госпиталь в городе Гори, так как это учреждение отвечает всем стандартам области медицины, так и безопасности.

"Это решение полностью отвечает просьбе Страсбургского суда к бывшему президенту о прекращении голодовки", - говорится в заявлении Зурабишвили.

Она также приветствовала решение представителей оппозиции не проводить акции возле военного госпиталя во время нахождения там Саакашвили. "Сегодняшнее решение - это шаг вперед, который обеспечит мир в обществе и стабильность в стране", - говорится в заявлении Зурабишвили.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани).

В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, СААКАШВИЛИ, ГОСПИТАЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]