Президент Грузии Зурабишвили приветствует решение об отправке Саакашвили в военный госпиталь в Гори

Президент Грузии Саломе Зурабишвили приветствует решение о переводе бывшего президента Михаила Саакашвили в военный госпиталь в городе Гори, так как это учреждение отвечает всем стандартам области медицины, так и безопасности.
"Это решение полностью отвечает просьбе Страсбургского суда к бывшему президенту о прекращении голодовки", - говорится в заявлении Зурабишвили.
Она также приветствовала решение представителей оппозиции не проводить акции возле военного госпиталя во время нахождения там Саакашвили. "Сегодняшнее решение - это шаг вперед, который обеспечит мир в обществе и стабильность в стране", - говорится в заявлении Зурабишвили.
Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани).
В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.
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