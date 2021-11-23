Удельный вес просрочки по кредитам в Азербайджане снизился ниже 5% - ЦБ

Кредитный портфель банков и небанковских кредитных организаций (НБКО) Азербайджана в январе-октябре 2021 года вырос на 13% - до 16 млрд 415,89 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

Объем просроченных кредитов на начало ноября 2021 года составляет 815,9 млн манатов (спад за отчетный период на 8,6% - ИФ) или 4,97% всех кредитов (6,1% на конец 2020г).

На 1 ноября 2021 года банками с долей государства выдано кредитов на 3 млрд 151,4 млн манатов (рост на 13,5%) или 19,2% всех кредитов, частными банками - 12 млрд 845,9 млн манатов (рост на 12,9%) или 78,3% всех кредитов. Остальные 418,6 млн манатов (рост на 12,1%) приходятся на долю небанковских кредитных организаций.

Из общего объема займов, выданных на начало ноября на кредитование в национальной валюте приходится 11 млрд 913,5 млн манатов (рост на 16,8%), в иностранной валюте - 4 млрд 502,4 млн манатов (рост на 4,1%). При этом удельный вес кредитов в инвалюте на начало ноября составляет 27,4% (на конец 2020г - 29,8%).

В структуре кредитных вложений банков по состоянию на 1 ноября на торговлю и сферу услуг пришлось 2 млрд 786,2 млн манатов (17% всех кредитов), добывающую промышленность и электроэнергетику, газ, пар и водное хозяйство - 741,9 млн манатов (4,5%), сельское/лесное хозяйство и рыболовство – 573,8 млн манатов (3,5%), строительство и недвижимость - 879,9 млн манатов (5,4%), промышленность и производственный сектор - 945,2 млн манатов (5,8%), транспорт и связь - 748,7 млн манатов (4,6%), на домохозяйства - 8 млрд 122,9 млн манатов (49,5%), остальное - на другие сектора. При этом портфель банков по кредитованию домохозяйств вырос в январе-октябре на 21,1%.

Х.Насирзаде