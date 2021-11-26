Азербайджан настроен на повышение уровня двусторонних отношений с Россией - Алиев

Азербайджан настроен на повышение уровня двусторонних отношений с Россией по всем направлениям, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Динамика двухсторонних отношений нас очень радует. Мы решили очень много вопросов в двухстороннем формате, и на сегодняшний день характеризуем наши отношения - как отношения стратегических партнеров. Это не просто словосочетание, это действительно так. Мы настроены на повышение уровня наших взаимоотношений по всем направлениям», - сказал Алиев в пятницу в Сочи на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.
Алиев подчеркнул, что двусторонний товарооборот растет, имеется очень большой взаимный интерес к экономическому сотрудничеству, в том числе и среди бизнес-кругов.
«Конечно, нас очень радует, что отношения охватывают очень много сфер. Мы сейчас реализуем 7 «дорожных карт» по практически подавляющему большинству сфер - экономики, транспорта, гуманитарному сотрудничеству», - отметил он.
Президент Азербайджана поблагодарил российского коллегу за оценку деятельности по популяризации русского языка в Азербайджане. «Я также хотел бы поблагодарить вас за то, что студентам из Азербайджана созданы прекрасные условия для обучения в России. Перед визитом я ознакомился с последними данными – более 15 тыс. азербайджанских студентов обучаются в российских вузах. Это, можно сказать, один полноценный вуз, который получает очень хорошее образование и автоматически становится мостом между нашими странами», - добавил Алиев.
Э.Шафиев
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