Азербайджан настроен на повышение уровня двусторонних отношений с Россией - Алиев

Азербайджан настроен на повышение уровня двусторонних отношений с Россией по всем направлениям, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Динамика двухсторонних отношений нас очень радует. Мы решили очень много вопросов в двухстороннем формате, и на сегодняшний день характеризуем наши отношения - как отношения стратегических партнеров. Это не просто словосочетание, это действительно так. Мы настроены на повышение уровня наших взаимоотношений по всем направлениям», - сказал Алиев в пятницу в Сочи на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.

Алиев подчеркнул, что двусторонний товарооборот растет, имеется очень большой взаимный интерес к экономическому сотрудничеству, в том числе и среди бизнес-кругов.

«Конечно, нас очень радует, что отношения охватывают очень много сфер. Мы сейчас реализуем 7 «дорожных карт» по практически подавляющему большинству сфер - экономики, транспорта, гуманитарному сотрудничеству», - отметил он.

Президент Азербайджана поблагодарил российского коллегу за оценку деятельности по популяризации русского языка в Азербайджане. «Я также хотел бы поблагодарить вас за то, что студентам из Азербайджана созданы прекрасные условия для обучения в России. Перед визитом я ознакомился с последними данными – более 15 тыс. азербайджанских студентов обучаются в российских вузах. Это, можно сказать, один полноценный вуз, который получает очень хорошее образование и автоматически становится мостом между нашими странами», - добавил Алиев.

Э.Шафиев