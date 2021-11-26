Вице-премьеры Азербайджана, РФ и Армении встретятся на следующей неделе для принятия решений по разблокированию транспортных коридоров - Путин

Вице-премьеры Азербайджана, России и Армении встретятся на следующей неделе для обсуждения итогов встречи лидеров трех стран в области транспортного сообщения, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы очень подробно говорили о вопросах экономического характера, о развитии экономических связей и, прежде всего, в качестве первого шага, говорили о разблокировании транспортных коридоров: это касается и железной дороги, и автомобильного сообщения", - сказал Путин по итогам встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Он выразил благодарность вице-премьерам правительств стран-участниц встречи за работу в этой области.
"На следующей неделе - это очередная наша договорённость, - они соберутся в Москве, чтобы подвести некоторые итоги и объявить о принятых решениях, которые мы сегодня согласовали", - сказал Путин.
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