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Регион 02.12.2021 20:48

ЕС напомнил Грузии, что его помощь зависит от продвижения ключевых реформ, в том числе судебной системы

Помощь Европейского союза Грузии по-прежнему зависит от ключевых реформ, в том числе в судебной системе, напомнил в четверг представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), критикуя назначение парламентом Грузии четырех судей Верховного суда на пожизненный срок.

"Эти назначения противоречат глубокой судебной реформе, курс на которую лидеры Грузии взяли в политическом соглашении от 19 апреля и подтвердили 28 июля", - отметил представитель ЕВС.

Он напомнил, что судебная реформа предусматривает обсуждение процесса выдвижения кандидатур в Верховном суде до того, как приступить к назначению судей. Иначе есть риск "еще больше подорвать независимость судебной системы и доверие общества к системе правосудия Грузии".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, ГРУЗИЯ, РЕФОРМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]