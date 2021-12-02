ЕС напомнил Грузии, что его помощь зависит от продвижения ключевых реформ, в том числе судебной системы

Помощь Европейского союза Грузии по-прежнему зависит от ключевых реформ, в том числе в судебной системе, напомнил в четверг представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), критикуя назначение парламентом Грузии четырех судей Верховного суда на пожизненный срок.

"Эти назначения противоречат глубокой судебной реформе, курс на которую лидеры Грузии взяли в политическом соглашении от 19 апреля и подтвердили 28 июля", - отметил представитель ЕВС.

Он напомнил, что судебная реформа предусматривает обсуждение процесса выдвижения кандидатур в Верховном суде до того, как приступить к назначению судей. Иначе есть риск "еще больше подорвать независимость судебной системы и доверие общества к системе правосудия Грузии".