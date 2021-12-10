Промпроизводство в Азербайджане в январе-ноябре выросло на 5,5%

Объем промышленного производства в Азербайджане в январе-ноябре 2021 года составил 47,9 млрд манатов, что на 5,5% выше показателя аналогичного периода 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
В отчетный период рост производства промпродукции в ненефтегазовом секторе составил 20,7%.
За 11 месяцев 2021 года 63,8% объема производства пришлось на добывающую промышленность, 30,6% - перерабатывающую, 4,8% - сферу производства и распределения электроэнергии, газа и пара, 0,8% - сферу водоснабжения, очистки и переработки отходов.
В структуре перерабатывающей промышленности за отчетный период рост зафиксирован: в производстве фармацевтической продукции (+93,2), строительных материалов (+83,7%), ремонте и установке машин и оборудования (+64,3%), табачных изделий (+53,4%), кожи, кожаных изделий и обуви (+31,4%), продукции текстильной промышленности (+30,5%), бумаги и картона (+28,4%), химпродукции (+26,3%), готовых металлических изделий (+24%), резиновых и пластмассовых изделий (+20,3%), продукции металлургической промышленности (+18,9%), мебели (+18,6%), нефтепродуктов (+14,6%), производстве компьютеров, электронной и оптической продукции (+11,9%), продукции пищевой промышленности (+11,3%), напитков (+3,7%), автомобилей, прицепов, полуприцепов (+1,6%).
Спад имел место в производстве: машин и оборудования (-11,1%), одежды (-16,4%), продукции деревообработки и изделий из дерева (-18,9%), электрооборудования (-19,1%), полиграфической продукции (-44,1%), прочих транспортных средств (-90,2%).
В сфере производства и распределения электроэнергии, газа и пара увеличение объемов производства по итогам января-ноября составило 7,2%, в сфере водоснабжения, очистки и переработки отходов - на 14,9%.
Промпроизводство в Азербайджане в 2020 году сократилось на 5% на фоне ограничений из-за COVID-19 и сокращения добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+.
Х.Насирзаде
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