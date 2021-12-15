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Транспорт и связь 15.12.2021 16:03

Азербайджан в январе-ноябре увеличил производство легковых автомобилей на 21%, тракторов - в 2 раза

Производство легковых автомобилей в Азербайджане в январе-ноябре 2021 года составило 1 862 единицы, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

Производство автомобилей по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличилось на 21,3%.

В январе было произведено 96 автомобилей, в феврале – 120, в марте – 192, в апреле – 100, в мае – 145, в июне – 142, в июле – 145, в августе – 274, в сентябре – 246, в октябре – 346, в ноябре - 130. В ноябре объем производства автомобилей по сравнению с октябрем сократился в 2,7 раза.

На складах производителей на 1 декабря 2021 года имеется 381 единица легковых автомобилей.

По данным статистики, в январе-ноябре 2021 года в стране произведен 610 трактор, что в 2 раза больше показателя 11 месяцев 2020 года.

На складах на 1 декабря 2021 года имеется 55 тракторов.

В Азербайджане в настоящее время действуют три завода по производству автомобилей: в Нефтчале, Гяндже и Нахчыване. При этом завод в Гяндже занимается также производством сельскохозяйственной техники. Автомобили в настоящее время производятся только на заводе в Нефтчале.

В среднесрочной перспективе объемы производства автомобилей в Азербайджане должны достигнуть 5 тыс. единиц в год.

В 2020 году в Азербайджане производство автомобилей составило 1,949 тыс. единиц, что на 17,4% меньше чем в 2019 году. В 2020 году в Азербайджане также было произведено 300 тракторов различного назначения (спад на 66,9%). Спад в производстве был обусловлен ограничениями в деятельности предприятий из-за COVID-19.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АВТОМОБИЛИ, ПРОИЗВОДСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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