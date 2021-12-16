Анкара отберет авиакомпании для открытия рейсов между Стамбулом и Ереваном – Чавушоглу

Авиационные власти Турции рассматривают обращения турецких и армянских авиакомпаний на предмет получения разрешений для выполнения полетов между Стамбулом и Ереваном, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Авиакомпании из Турции и Армении обратились за разрешениями на полеты между Ереваном и Стамбулом. Их оценивают наше Главное управление гражданской авиации и мининистерство транспорта. В принципе, мы смотрим на это положительно. А какие из компаний будут летать, объявим в ближайшие дни», - сказал Чавушоглу журналистам по завершении своего визита в ОАЭ.

Глава турецкой дипломатии также выразил надежду, что подобные позитивные шаги со стороны Армении по нормализации отношений с Турцией будут продолжены.

«Иным словами, Армения, извлекая положительные уроки из произошедших событий, и с точки зрения нашего сотрудничества в рамках формата «3 + 3» сделает позитивный шаг к миру и спокойствию в регионе, а уже продолжение этому мы сделаем вместе», - сказал он.

Чавушоглу в понедельник, 13 декабря, выступая в турецком парламенте, заявил, что Турция и Армения назначат спецпосланников для обсуждения нормализации отношений между странами и в ближайшее время возобновят чартерные рейсы между Стамбулом и Ереваном.

Н.Аббасова