Анкара отберет авиакомпании для открытия рейсов между Стамбулом и Ереваном – Чавушоглу

Авиационные власти Турции рассматривают обращения турецких и армянских авиакомпаний на предмет получения разрешений для выполнения полетов между Стамбулом и Ереваном, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
«Авиакомпании из Турции и Армении обратились за разрешениями на полеты между Ереваном и Стамбулом. Их оценивают наше Главное управление гражданской авиации и мининистерство транспорта. В принципе, мы смотрим на это положительно. А какие из компаний будут летать, объявим в ближайшие дни», - сказал Чавушоглу журналистам по завершении своего визита в ОАЭ.
Глава турецкой дипломатии также выразил надежду, что подобные позитивные шаги со стороны Армении по нормализации отношений с Турцией будут продолжены.
«Иным словами, Армения, извлекая положительные уроки из произошедших событий, и с точки зрения нашего сотрудничества в рамках формата «3 + 3» сделает позитивный шаг к миру и спокойствию в регионе, а уже продолжение этому мы сделаем вместе», - сказал он.
Чавушоглу в понедельник, 13 декабря, выступая в турецком парламенте, заявил, что Турция и Армения назначат спецпосланников для обсуждения нормализации отношений между странами и в ближайшее время возобновят чартерные рейсы между Стамбулом и Ереваном.
Н.Аббасова
Макрон инициировал в Брюсселе неформальную встречу Алиева и Пашиняна
Алиев рассчитывает на завершение согласования проекта соглашения о стратегическом партнерстве с ЕС на предстоящих переговорах
МГ ОБСЕ может оказать помощь в подготовке мирного договора между Азербайджаном и Арменией - Алиев
Гонконгские ученые призывают привитых вакцинами Sinovac и BioNTech срочно сделать бустерный укол в связи с омикроном
Штамм омикрон распространяется крайне быстро, число случаев удваивается каждые два - три дня - ВОЗ
Инвестиции в технологии по борьбе с изменением климата резко выросли в 2021г - PwC
Sapartners Kovari+Kovari получит около 1,3 млн манатов на работы по подготовке генпланов Кяльбаджара и Зангилана
Компания «EL & EN» подготовит генплан города Исмаиллы
ЖКХ Гянджи направит почти 10 млн манатов на работы по облагораживанию Экопарка
Зеленский: модернизация границ и энергоэффективность среди основных приоритетов Киева в Восточном партнерстве
Пашинян сообщил, что договорился с Алиевым продолжать контакты для формирования общих подходов и преодоления разногласий
Шарль Мишель не сомневается в способности ЕС поддерживать политические контакты с РФ
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Банк Республика привлёк 2 крупных кредита от EBRD для поддержки предпринимательства
Получите кредит в Yelo Bank, не приходя в банк
Клиенты Банка Республика смогут отслеживать свои счета на платформе EPUL
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт