Президент Азербайджана Алиев принял министра обороны Грузии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе, сообщает сайт главы государства.

Стороны выразили удовлетворение развитием двусторонних дружественных отношений между Азербайджаном и Грузией в различных сферах, включая военное сотрудничество.

Была выражена надежда, что визит министра обороны Грузии в нашу страну будет способствовать расширению отношений.

Б.Рустамбеков