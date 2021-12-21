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Оборона 21.12.2021 19:15

Президент Азербайджана Алиев принял министра обороны Грузии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе, сообщает сайт главы государства.

Стороны выразили удовлетворение развитием двусторонних дружественных отношений между Азербайджаном и Грузией в различных сферах, включая военное сотрудничество.

Была выражена надежда, что визит министра обороны Грузии в нашу страну будет способствовать расширению отношений.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, МИНИСТР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]