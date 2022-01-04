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ТЭК 04.01.2022 20:18

Новак: неопределенность на нефтерынке из-за "омикрона" остается, но влияния на спрос нет

Неопределенность на нефтяном рынке из-за распространения штамма COVID-19 "омикрон" остается, но он не влияет на изменение спроса на нефть, что позволяет ОПЕК+ наращивать добычу в соответствии с планом, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала "Россия24".

Он отметил, что в ходе заседания ОПЕК+ во вторник было рассмотрено, в первую очередь, исполнение сделки за ноябрь прошлого года, "она была на исторически максимальном уровне - 122%". Техкомитет констатировал, что коалиция в ноябре исполнила сделку на 117%, при этом страны ОПЕК выполнили ее на 122%, не-ОПЕК - на 107%.

"Мы привержены соглашению ОПЕК+. Безусловно, каждой стране необходимо придерживаться утверждённых уровней. В случае необходимости нужно предусматривать в том числе и корректировку графиков компенсаций для тех участников, кто полностью не исполняет свои обязательства", - приводит пресс-служба правительства РФ слова вице-премьера в рамках заседания.

Новак подтвердил, что ОПЕК+ рассмотрел три варианта развития ситуации на рынке в 2022 году - негативный, оптимистичный и базовый.

"Мы исходим из того, что пока есть неопределенности, связанные с распространением штамма "омикрон". Тем не менее, наблюдения и анализ показывают, что несмотря на большой уровень заражений, уровень госпитализаций достаточно низкий, и это не влияет на снижение спроса, поэтому мы считаем, что надо исполнять те обязательства, которые ОПЕК+ брал на себя в рамках повышения добычи", - подчеркнул вице-премьер РФ. "Поэтому было принято общее решение, все страны поддержали, что в феврале будет продолжено наращивание добычи на 400 тыс. б/с. Это будет седьмой по счету месяц по увеличению добычи на 400 тыс. б/с", - заметил он.

"Для России это означает, что в феврале мы выйдем примерно на 85% восстановления добычи от максимального уровня сокращений, который был в мае-июне 2020 года, то есть мы восстановим 1,7 млн б/с добычи из 2 млн б/с сокращенных", - добавил вице-премьер.

Новак сказал также, что в ноябре РФ выполнила сделку на 97%.

РОССИЯ-НЕФТЬ-МНЕНИЕ
04.01.2022 19:14:56 MSK
ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН
Новак: неопределенность на нефтерынке из-за "омикрона" остается, но влияния на спрос нет
Москва. 4 января. ИНТЕРФАКС - Неопределенность на нефтяном рынке из-за распространения штамма COVID-19 "омикрон" остается, но он не влияет на изменение спроса на нефть, что позволяет ОПЕК+ наращивать добычу в соответствии с планом, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала "Россия24".

Он отметил, что в ходе заседания ОПЕК+ во вторник было рассмотрено, в первую очередь, исполнение сделки за ноябрь прошлого года, "она была на исторически максимальном уровне - 122%". Техкомитет констатировал, что коалиция в ноябре исполнила сделку на 117%, при этом страны ОПЕК выполнили ее на 122%, не-ОПЕК - на 107%.

"Мы привержены соглашению ОПЕК+. Безусловно, каждой стране необходимо придерживаться утверждённых уровней. В случае необходимости нужно предусматривать в том числе и корректировку графиков компенсаций для тех участников, кто полностью не исполняет свои обязательства", - приводит пресс-служба правительства РФ слова вице-премьера в рамках заседания.

Новак подтвердил, что ОПЕК+ рассмотрел три варианта развития ситуации на рынке в 2022 году - негативный, оптимистичный и базовый.

"Мы исходим из того, что пока есть неопределенности, связанные с распространением штамма "омикрон". Тем не менее, наблюдения и анализ показывают, что несмотря на большой уровень заражений, уровень госпитализаций достаточно низкий, и это не влияет на снижение спроса, поэтому мы считаем, что надо исполнять те обязательства, которые ОПЕК+ брал на себя в рамках повышения добычи", - подчеркнул вице-премьер РФ. "Поэтому было принято общее решение, все страны поддержали, что в феврале будет продолжено наращивание добычи на 400 тыс. б/с. Это будет седьмой по счету месяц по увеличению добычи на 400 тыс. б/с", - заметил он.

"Для России это означает, что в феврале мы выйдем примерно на 85% восстановления добычи от максимального уровня сокращений, который был в мае-июне 2020 года, то есть мы восстановим 1,7 млн б/с добычи из 2 млн б/с сокращенных", - добавил вице-премьер.

Новак сказал также, что в ноябре РФ выполнила сделку на 97%.

Сс вак аз

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, МНЕНИЕ


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