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СНГ 08.01.2022 20:00

В МИД РФ отмечают постепенное улучшение ситуации в Казахстане

Российские граждане, по информации на данный момент, не пострадали во время событий в Казахстане, обстановка вокруг российских дипломатических учреждений спокойная, сообщил в субботу МИД РФ

«Угроз в адрес российских загранучреждений, а также российским гражданам, находящимся в соответствующих консульских округах, не поступало. Обстановка вокруг наших дипломатических и консульских миссий остается спокойной. По имеющейся на данный момент информации, пострадавших среди граждан Российской Федерации нет», - говорится в сообщении, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В нем отмечается, что «после событий 5-6 января обстановка в стране постепенно меняется к лучшему». «Происходит нормализация хозяйственно-экономической жизнедеятельности в республике. Полностью возобновлено движение пассажирских поездов, на наиболее востребованных направлениях пущены дополнительные составы. Стабилизировалась работа некоторых национальных платежных систем. Анонсированы меры государственной поддержки малого и среднего бизнеса, пострадавшего от действий мародеров. В Мангистауской области возобновлена работа общественного транспорта, а также международного аэропорта Актау», - информирует МИД России.

На Смоленской площади констатируют, что «в Алматы административные здания очищены от экстремистов». «Многие боевики ликвидированы или задержаны, их личности устанавливаются. Зачищенные районы города возвращаются к нормальной жизни. Правоохранительным органам удалось взять под контроль аэропорт мегаполиса, хотя он по-прежнему закрыт для гражданской авиации», - сказано в сообщении.

В нем также говорится, что кризисный штаб посольства РФ в Нур-Султане ведет обработку обращений россиян, сообщивших о невозможности выехать из Казахстана, продолжает уточнять списки и места их проживания для дальнейшего решения вопроса об их возвращении на Родину.

Для граждан России, находящихся в Алматинской области, 9 января с 17:00 до 18:00 (по местному времени) из международного аэропорта этого города по маршрутам Алматы - Иваново и Алматы - Оренбург будут выполнены рейсы военно-транспортной авиации Министерства обороны России для доставки россиян на Родину. Сбор в терминале аэропорта в 14:00 (по местному времени). Посольство РФ в Нур-Султане обратилось к властям страны с просьбой оказать содействие росгражданам по вопросам паспортного и таможенного контроля при вылете, сообщает МИД РФ.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, КАЗАХСТАН, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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