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СНГ 09.01.2022 16:42

Командующий миротворцами ОДКБ сообщил об их пребывании в Казахстане до полной стабилизации обстановки

Миротворцы ОДКБ останутся в Казахстане до полной стабилизации обстановки, заявил командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Андрей Сердюков, который руководит контингентом миротворцев ОДКБ в Казахстане.

«Выполнение задач подразделениями коллективных миротворческих сил будет продолжено до полной стабилизации обстановки в стране», - заявил Сердюков в воскресенье.

По его словам, завершено развертывание миротворцев ОДКБ в Казахстане, они охраняют важные военные и государственные объекты в Алматы. «В настоящее время подразделения миротворческих сил выполняют задачи по охране важных военных, государственных и социально значимых объектов в городе Алматы и прилегающих к нему районах», - сказал Сердюков.

«Выражаю признательность казахской стороне за оперативное решение вопросов размещения и обеспечения воинских контингентов всем необходимым», - сказал командующий.

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Тэги: РОССИЯ, КАЗАХСТАН, МИРОТВОРЦЫ, МИССИЯ


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