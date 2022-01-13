Асадов пригласил нового премьера Казахстана совершить визит в Азербайджан

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов пригласил главу правительства Казахстана Алихана Смаилова совершить визит в Азербайджан в удобное для него время, сообщила пресс-служба правительства Казахстана по итогам телефонного разговора премьер-министров двух стран.

«Азербайджан является надежным стратегическим партнером Казахстана. Между нашими странами налажены конструктивный политический диалог и плодотворное взаимодействие по широкому спектру двусторонних отношений. Мы настроены на расширение и углубление взаимовыгодных торгово-экономических связей», - цитирует пресс-служба Смаилова.

Азербайджан - важный торгово-экономический партнер Казахстана. По итогам 10 месяцев 2021 года объем взаимной торговли составил $261 млн, что в 3 раза больше показателя за аналогичный период 2020 года и значительно превышает допандемический уровень 2019 года.

В 2022 году исполнится 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Азербайджаном.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11 января подписал указ о назначении Алихана Смаилова премьер-министром страны.

Р.Ахмедов