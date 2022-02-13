В МИД РФ обеспокоены решением некоторых стран передислоцировать часть сотрудников СММ ОБСЕ

Решение ряда стран передислоцировать своих граждан, работающих в специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине, вызывает серьезную озабоченность, миссию используют как инструмент для возможной провокации, заявляет официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Действующее председательство ОБСЕ и Генеральный секретарь ОБСЕ проинформировали государства-участники о решении «ряда стран» передислоцировать своих граждан-сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине «в связи с ухудшением условий безопасности». Эти решения не могут не вызывать у нас серьезную озабоченность», - говорится в комментарии Захаровой, размещенном в воскресенье на сайте внешнеполитического ведомства.

Она отмечает, что «миссию целенаправленно затягивают в нагнетаемый Вашингтоном милитаристский психоз и используют как инструмент для возможной провокации».

«Призываем руководство ОБСЕ решительно пресечь попытки манипуляции миссией и не допускать втягивание Организации в разыгрываемые вокруг нее нечистоплотные политические игры. Исходим из того, что в условиях искусственно нагнетаемой напряженности мониторинговая деятельность миссии в полном соответствии с ее мандатом востребована как никогда», - говорится в комментарии.