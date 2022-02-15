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Регион 15.02.2022 19:08

Главы МИД Армении и России обсудили урегулирование армяно-турецких отношений

Процесс нормализации армяно-турецких отношений обсудили в ходе телефонного разговора во вторник главы МИД Армении и России Арарат Мирзоян и Сергей Лавров, сообщают в Ереване.

"Мирзоян и Лавров обменялись мнениями относительно процесса урегулирования отношений между Арменией и Турцией", - сообщает пресс-служба МИД Армении.

В ходе разговора стороны обсудили сотрудничество Армении и России в двустороннем и многостороннем форматах, региональную и международную повестку.

"Главы МИД Армении и России обсудили процесс выполнения договоренностей в рамках трехсторонних заявлений (по Карабаху, подписанных главами РФ, Армении и Азербайджана - ИФ). Стороны подчеркнули важность действий по повышению уровня стабильности и безопасности на армяно-азербайджанской границе и формированию механизмов по вопросам делимитации и демаркации границы", - отметили в МИД Армении.

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Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, МИД, ТУРЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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