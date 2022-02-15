Главы МИД Армении и России обсудили урегулирование армяно-турецких отношений

Процесс нормализации армяно-турецких отношений обсудили в ходе телефонного разговора во вторник главы МИД Армении и России Арарат Мирзоян и Сергей Лавров, сообщают в Ереване.
"Мирзоян и Лавров обменялись мнениями относительно процесса урегулирования отношений между Арменией и Турцией", - сообщает пресс-служба МИД Армении.
В ходе разговора стороны обсудили сотрудничество Армении и России в двустороннем и многостороннем форматах, региональную и международную повестку.
"Главы МИД Армении и России обсудили процесс выполнения договоренностей в рамках трехсторонних заявлений (по Карабаху, подписанных главами РФ, Армении и Азербайджана - ИФ). Стороны подчеркнули важность действий по повышению уровня стабильности и безопасности на армяно-азербайджанской границе и формированию механизмов по вопросам делимитации и демаркации границы", - отметили в МИД Армении.
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