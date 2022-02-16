Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9292 RUR   0.0226 GBR   2.3027 TRY   0.125

Цена на нефть

15.02 $/bbl +/- WTI 92.07 -3.39 Brent 93.28 -3.20

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 16.02.2022 13:43

В НАТО пока не видят признаков деэскалации на границе России с Украиной - Столтенберг

В Севератлантическом альянсе пока не видят признаков деэскалации на границе России и Украины, заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"К настоящему моменту мы не видели никаких признаков деэскалации со стороны России", - сказал журналистам Столтенберг.

При этом, комментируя заявления Москвы о готовности к дипломатии, он повторил, что видит "определенные причины для осторожного оптимизма".

В ответ на просьбу журналиста оценить численность сил РФ близ Украины, Столтенберг заявил, что, по его оценкам, "число военных продолжает увеличиваться".

"Они всегда перемещали силы туда и обратно. Так что передвижение - это еще не деэскалация", - отметил генсек НАТО, говоря о сообщениях российской стороны об отводе части военных. Также Столтенберг повторил, что для деэскалации, по его мнению, России следует отвести от границы с Украиной не только военнослужащих, но и тяжелую военную технику.

"Если они действительно начнут отводить войска, мы будем приветствовать это... Перемещение войск не означает полный отвод", - подытожил Столтенберг.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: НАТО, ГЕНСЕК, РОССИЯ, ДЕЭСКАЛАЦИЯ


Похожие новости


Алиев и Столтенберг довольны развитием отношений между Азербайджаном и НАТО Столтенберг сообщил, что обсудил с Алиевым поставки газа из Азербайджана в Европу Столтенберг вновь пригласил РФ на заседание Совета Россия-НАТО Вопрос о сроках вступления Украины в НАТО остается открытым - Столтенберг Целый ряд факторов может повлечь реакцию НАТО при развитии ситуации вокруг Украины - Столтенберг Генсек НАТО не исключает, что за кибератаками против Украины в январе могла стоять Россия

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]