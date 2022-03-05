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Финансы 05.03.2022 23:01

МВФ рассмотрит запрос Киева на $1,4 млрд на следующей неделе

Украина уже понесла значительный экономический ущерб и уже ясно, что страна столкнется со значительными затратами на восстановление и реконструкцию, говорится в заявлении Международного валютного фонда в субботу.

"Хотя очень сложно оценить потребности в финансировании именно на этом этапе, уже ясно, что Украина столкнется со значительными затратами на восстановление и реконструкцию", - отмечается в документе.

Согласно ему, Украина уже запросила экстренное финансирование в размере $1,4 млрд в рамках Инструмента быстрого финансирования МВФ RFI. "Персонал предполагает передать эту просьбу на рассмотрение совета директоров уже на следующей неделе", - подтвердил Фонд планируемую дату принятия соответствующего решения.

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Тэги: УКРАИНА, МВФ, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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