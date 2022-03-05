МВФ рассмотрит запрос Киева на $1,4 млрд на следующей неделе

Украина уже понесла значительный экономический ущерб и уже ясно, что страна столкнется со значительными затратами на восстановление и реконструкцию, говорится в заявлении Международного валютного фонда в субботу.
"Хотя очень сложно оценить потребности в финансировании именно на этом этапе, уже ясно, что Украина столкнется со значительными затратами на восстановление и реконструкцию", - отмечается в документе.
Согласно ему, Украина уже запросила экстренное финансирование в размере $1,4 млрд в рамках Инструмента быстрого финансирования МВФ RFI. "Персонал предполагает передать эту просьбу на рассмотрение совета директоров уже на следующей неделе", - подтвердил Фонд планируемую дату принятия соответствующего решения.
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