МВФ рассмотрит запрос Киева на $1,4 млрд на следующей неделе

Украина уже понесла значительный экономический ущерб и уже ясно, что страна столкнется со значительными затратами на восстановление и реконструкцию, говорится в заявлении Международного валютного фонда в субботу.

"Хотя очень сложно оценить потребности в финансировании именно на этом этапе, уже ясно, что Украина столкнется со значительными затратами на восстановление и реконструкцию", - отмечается в документе.

Согласно ему, Украина уже запросила экстренное финансирование в размере $1,4 млрд в рамках Инструмента быстрого финансирования МВФ RFI. "Персонал предполагает передать эту просьбу на рассмотрение совета директоров уже на следующей неделе", - подтвердил Фонд планируемую дату принятия соответствующего решения.