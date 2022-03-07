Глава МИД Армении примет участие в дипломатическом форуме в Турции

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян примет участие в дипломатическом форуме в Анталье, заявил пресс-секретарь армянского МИД Ваан Унанян.

«Сообщаем, что министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян примет участие в дипломатическом форуме в Анталье», - написал Унанян на своей странице в фейсбуке.

Между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений, граница закрыта с 1993 года.

Как сообщалось, спецпредставители Армении и Турции по нормализации отношений между Анкарой и Ереваном провели две встречи - в Москве и Вене.