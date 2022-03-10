Президент Азербайджана Ильхам Алиев отправился с рабочим визитом в Турцию, сообщает сайт главы государства.
Визит осуществляется по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Б.Рустамбеков
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