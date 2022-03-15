Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8669 RUR   0.0142 GBR   2.2171 TRY   0.1147

Цена на нефть

14.03 $/bbl +/- WTI 103.01 -6.32 Brent 106.90 -5.77

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 15.03.2022 19:57

Генсек НАТО допускает возможность созыва экстренного саммита альянса в связи с событиями в Украине

НАТО проводит консультации стран-союзниц на различных уровнях, включая высший, внеочередной саммит организации по украинскому кризису не исключается в ближайшее время, сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг

"Мы можем организовать саммит НАТО в оперативном порядке, но я не могу сообщить вам больше подробностей на этой стадии", - сказал глава Североатлантического альянса, отвечая на соответствующий вопрос на пресс-конференции во вторник в Брюсселе.

Он отметил, что страны-союзницы по НАТО в течение недель собирали различные совещания по украинскому вопросу. Прошел ряд внеочередных министерских совещаний. Завтрашнее совещание министров обороны стран НАТО будет также внеочередным, напомнил генсек Североатлантического альянса.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: НАТО, ГЕНСЕК, САММИТ


Похожие новости


Генсек НАТО назвал невыполнимыми требования РФ к Альянсу В НАТО пока не видят признаков деэскалации на границе России с Украиной - Столтенберг Алиев и Столтенберг довольны развитием отношений между Азербайджаном и НАТО Столтенберг сообщил, что обсудил с Алиевым поставки газа из Азербайджана в Европу Столтенберг вновь пригласил РФ на заседание Совета Россия-НАТО Вопрос о сроках вступления Украины в НАТО остается открытым - Столтенберг

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az