Генсек НАТО допускает возможность созыва экстренного саммита альянса в связи с событиями в Украине

НАТО проводит консультации стран-союзниц на различных уровнях, включая высший, внеочередной саммит организации по украинскому кризису не исключается в ближайшее время, сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг

"Мы можем организовать саммит НАТО в оперативном порядке, но я не могу сообщить вам больше подробностей на этой стадии", - сказал глава Североатлантического альянса, отвечая на соответствующий вопрос на пресс-конференции во вторник в Брюсселе.

Он отметил, что страны-союзницы по НАТО в течение недель собирали различные совещания по украинскому вопросу. Прошел ряд внеочередных министерских совещаний. Завтрашнее совещание министров обороны стран НАТО будет также внеочередным, напомнил генсек Североатлантического альянса.