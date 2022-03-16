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Дальнее зарубежье 16.03.2022 23:29

Перспективы дальнейшего сближения с НАТО зависят от решений властей Украины - Столтенберг

Власти Украины сами должны решать проблемы, связанные с будущим страны, в том числе это касается и перспектив со вступлением в НАТО, заявил в среду генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Украина - суверенное независимое государство, и у него есть право выбора собственного пути. Мы с уважением отнесемся к решениям, сделанным демократически избранными властями Украины - от них зависит, рассчитывать ли на вступление в НАТО или нет, ну а затем (это решат - ИФ) 30 членов Альянса», - сказал он, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать позицию НАТО о перспективах сближения Украины с альянсом.

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Тэги: НАТО, ГЕНСЕК, УКРАИНА, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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