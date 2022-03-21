Международная нефтесервисная группа KCA Deutag объявила о приостановке новых инвестиций в РФ, оценивает дальнейшие варианты работы своей российской структуры, сообщается на сайте компании.

"Мы шокированы и опечалены ухудшением ситуации на Украине и присоединяемся ко многим, чтобы призвать все стороны срочно работать над мирным урегулированием в регионе. (...) С самого начала конфликта KCA Deutag создала специальный комитет для активного наблюдения за ситуацией и полного соблюдения всех применимых санкций. Группа приостановила все новые инвестиции в Россию и оценивает свои варианты, связанные с российским бизнесом", - приводятся в сообщении слова CEO KCA Deutag Джозефа Элхури (Joseph Elkhoury).

Компания имеет в России два дочерних предприятия - ООО "КСА Дойтаг Раша" (Тюмень) и ООО "КСА Дойтаг Дриллинг" (Южно-Сахалинск).

Ранее о прекращении инвестиций в РФ объявила "большая четверка" нефтесервиса - Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes и Weatherford.