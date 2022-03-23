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ТЭК 23.03.2022 14:37

РФ говорит с Азией о дополнительных поставках энергоресурсов, эти объёмы будут сняты с других направлений - Новак

Россия обсуждает с азиатскими партнерами возможность дополнительных поставок энергоресурсов в случае необходимости, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в Госдуме.

При этом он отметил, что перенаправление отгрузки не делается за один день, лишних ресурсов без крупных инвестиций нет.

Увеличение поставок нефти в одном направлении будет происходить за счет снятия объёмов с другого, уточнил вице-премьер.

"У нас сейчас идут плановые поставки нефти и нефтепродуктов в соответствии с ранее заключенными контрактами как в европейскую часть, так и в другие страны, азиатско-тихоокеанский регион. У нас поставки диверсифицированы по всему миру, безусловно, львиная доля - это Европа-Азия, поставки идут и в страны Ближнего Востока, в страны Латинской Америки", - сказал Новак.

"Что касается диверсификации - это задача не сегодняшнего дня, она начала реализовываться правительством давно, и, как вы знаете, у нас идет активное развитие инфраструктуры, как газовой, так и нефтепроводной", - продолжил он.

"На сегодняшний день реализуются текущие контракты, но безусловно мы говорим с нашими азиатскими партнерами о возможности дополнительных объемов поставок на азиатские рынки в случае возникновения такой необходимости. И я уверен, что тот рынок, который есть в азиатско-тихоокеанском регионе, для него будет найдено место поставкам из Российской Федерации в том числе", - заявил вице-премьер.

"Это непростая проблема - переориентация рынков. Рынки, несмотря на то, что достаточно большие - 100 млн баррелей нефти в сутки потребляется в мире, они достаточно сбалансированные. И если происходит, допустим, какое-то перенаправление определенных ресурсов с одного рынка на другой - это изменение логистических цепочек, системы расчетов, поставок, это не делается за один день. Поэтому если в одном месте убыло, то значит в другом месте должно прибыть, потому что лишних ресурсов на сегодняшний день энергетических сейчас нет", - пояснил Новак.

По его словам, дефицит нефти на мировом рынке составляет примерно 1 млн б/с. "И дополнительно взять (этот объём - ИФ) в короткие сроки, без крупных инвестиций, без реализации крупных проектов месторождений невозможно. Поэтому, безусловно, если будет переориентация рынков, будет замещение одних направлений другими, но при этом общий баланс не изменится на мировых рынках. Это касается и нефтяного, и газового рынка", - уточнил он.

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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, ГАЗ, НАПРАВЛЕНИЯ


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