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Дальнее зарубежье 23.03.2022 14:58

Песков: в ОДКБ не обсуждались вопросы участия других стран в спецоперации РФ на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на площадке ОДКБ не обсуждается тема задействования подразделений других стран в специальной военной операции, которую проводит Россия на территории Украины.

"Насколько мне известно, подобные вопросы не поднимались на площадке ОДКБ", - сказал Песков журналистам в среду, отвечая на вопрос, могут ли по линии ОДКБ войска других стран быть задействованы в спецоперации.

При этом Песков не стал развернуто комментировать уточняющий вопрос о прозвучавшей в западных СМИ информации о якобы имеющихся планах по участию в операции на территории Украины подразделений Белоруссии.

"Что касается планов Белоруссии - мы с вами слышали заявление Александра Григорьевича Лукашенко об отсутствии таких планов. Но я как пресс-секретарь президента России не могу говорить за Беларусь. Рекомендую обратиться к моим коллегам в администрации президента Белоруссии", - сказал Песков.

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Тэги: РОССИЯ, ОДКБ, УКРАИНА


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