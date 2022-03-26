Минобороны РФ необходимо обеспечить полный вывод армянских НВФ из Карабаха – Минобороны Азербайджана

Баку полностью выполняет пункты трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, Армении и РФ по Карабаху от 10 ноября 2020 года, наоборот, это Ереван не выполнил некоторые пункты этого документа, заявляет министерство обороны Азербайджана.

«Азербайджан не нарушил ни один из пунктов трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. Наоборот, с сожалением констатируем, что остатки армянской армии и прочие незаконные армянские вооруженные формирования до сих пор не выведены из Карабахского региона Азербайджана в соответствии с пунктом 4 этого заявления. Так что это Армения нарушает пункты заявления», - говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.

Ведомство также подчеркивает, что Минобороны России в соответствии с трехсторонним заявлением необходимо обеспечить «полный вывод остатков армянской армии и незаконных армянских вооруженных формирований с международно признанной территории Азербайджана».

В Минобороны Азербайджана заявили, что сожалеют «об одностроннем и не отражающем действительность заявлении министерства обороны России от 26 марта 2022 года».

«25 марта в ходе телефонного разговора министров обороны Азербайджана и России Закира Гасанова и Сергея Шойгу обсуждалась ситуация на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент. В ходе разговора азербайджанская сторона заявила, что на пунктах ведется уточнение позиций и мест дислокации. Несмотря на это, утром 26 марта члены незаконных армянских вооруженных формирований предприняли попытку диверсии против подразделений азербайджанской армии. В результате незамедлительных мер члены незаконных армянских вооруженных формирований были вынуждены отступить», - отметили в военном ведомстве.

Минобороны Азербайджана подчеркивает, что заявление российского военного ведомства от 26 марта «противоречит сути двусторонних отношений и декларации о союзническом взаимодействии, подписанной между двумя странами 22 февраля 2022 года».

«На территории Азербайджана нет административно-территориальной единицы под названием «Нагорный Карабах». Упомянутое в заявлении (Минобороны РФ – ИФ) село называется не Фурух, а Фаррух», - добавили в азербайджанском военном ведомстве.

Министерство обороны Азербайджана также отмечает, что в соответствии с положениями трехстороннего заявления министерству обороны России необходимо обеспечить полный вывод остатков армянской армии и незаконных армянских вооруженных формирований с международно признанных территорий Азербайджана, не искажать данные о передвижении вооруженных сил Азербайджана в пределах суверенных территорий страны, просит не использовать термин «Нагорный Карабах» и правильно указывать названия на территории Азербайджана.

Р.Керимов, А.Азизов