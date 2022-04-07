Алиев, Пашинян и Мишель провели встречу в Брюсселе

Председатель Совета Европейского союза (ЕС) Шарль Мишель, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели в среду встречу в Брюсселе, говорится в сообщении, размещенном на сайте главы азербайджанского государства.

«6 апреля в Брюсселе состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Совета ЕС Шарлем Мишелем и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном в формате рабочего обеда», - отмечается в сообщении.

Алиев в среду прибыл по приглашению главы Евросовета с рабочим визитом в Брюссель. В его рамках состоялась встреча главы государства в формате «один на один» с Мишелем.

Р.Керимов