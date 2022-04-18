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ТЭК 18.04.2022 21:40

РФ и Казахстан обсудили транзит казахстанской нефти через РФ, газификацию

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов обсудил со своим коллегой из Казахстана Болатом Акчулаковым двустороннее сотрудничество стран в сфере ТЭК, сообщило российское ведомство

Так, стороны обсудили партнерство в нефтяной сфере, в том числе транзит казахстанской нефти через территорию России.

Одной из тем встречи стало сотрудничество в газовой сфере. Стороны обозначили потенциал по углублению сотрудничества в части газификации северных и восточных регионов Казахстана.

Отдельно министры обсудили сотрудничество в электроэнергетической сфере. В октябре прошлого года "Системный оператор Единой энергетической системы России" получил статус наблюдателя при Координационном Электроэнергетическом Совете Центральной Азии. Шульгинов предложил усилить взаимодействие в этой сфере.

"В качестве следующего шага по развитию сотрудничества со странами Центральной Азии российская сторона могла бы получить статус члена в Координационном Электроэнергетическом Совете Центральной Азии и присоединиться к Межправительственному соглашению о параллельной работе энергосистем государств. Наше взаимодействие в таком формате послужит созданию дополнительных условий безаварийной работы", - сказал глава российского энергетического ведомства.

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Тэги: РОССИЯ, КАЗАХСТАН, ТЭК, ОБСУЖДЕНИЕ


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