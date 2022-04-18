РФ и Казахстан обсудили транзит казахстанской нефти через РФ, газификацию

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов обсудил со своим коллегой из Казахстана Болатом Акчулаковым двустороннее сотрудничество стран в сфере ТЭК, сообщило российское ведомство
Так, стороны обсудили партнерство в нефтяной сфере, в том числе транзит казахстанской нефти через территорию России.
Одной из тем встречи стало сотрудничество в газовой сфере. Стороны обозначили потенциал по углублению сотрудничества в части газификации северных и восточных регионов Казахстана.
Отдельно министры обсудили сотрудничество в электроэнергетической сфере. В октябре прошлого года "Системный оператор Единой энергетической системы России" получил статус наблюдателя при Координационном Электроэнергетическом Совете Центральной Азии. Шульгинов предложил усилить взаимодействие в этой сфере.
"В качестве следующего шага по развитию сотрудничества со странами Центральной Азии российская сторона могла бы получить статус члена в Координационном Электроэнергетическом Совете Центральной Азии и присоединиться к Межправительственному соглашению о параллельной работе энергосистем государств. Наше взаимодействие в таком формате послужит созданию дополнительных условий безаварийной работы", - сказал глава российского энергетического ведомства.
Президент Кыргызстана совершит визит в Азербайджан
Спикер парламента Азербайджана совершит визит Грузию
Минобороны Азербайджана проинформировало об утилизации на следующей неделе боеприпасов на полигоне Сейфали
Азербайджанский вуз направит около 1 млн манатов на ремонт студенческого общежития
В Азербайджане за сутки зафиксировано всего 3 новых случая заражения COVID-19
В Азербайджане в I квартале выплаты населению по пособиям и стипендиям составили почти до 330 млн манатов
Кабмин утвердил генпланы развития 4 городов Азербайджана
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
США анонсировали на 12 мая виртуальный глобальный саммит по COVID-19
Иранская Mahan Air запустила рейсы из Тегерана в Москву
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Бакинская высшая школа нефти и Государственная служба по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком подписали Меморандум о сотрудничестве
Продлены полномочия членов Наблюдательного совета AccessBank
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ