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Внешняя политика 19.04.2022 21:14

Путин и Пашинян обсудили шаги по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян условились активизировать взаимодействие в целях нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Соответствующие пункты содержатся в совместном заявлении, принятом по итогам переговоров Путина и Пашиняна в Москве.

Стороны также «договорились активизировать трехстороннее взаимодействие Армении, России и Азербайджана в целях содействия нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и в регионе в целом».

Путин и Пашинян договорились «ускорить создание двусторонней комиссии по делимитации и вопросам безопасности в районе армяно-азербайджанской границы при консультативном содействии РФ по запросу сторон», отмечается в заявлении.

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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, НОРМАЛИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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