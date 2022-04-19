Путин и Пашинян обсудили шаги по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян условились активизировать взаимодействие в целях нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Соответствующие пункты содержатся в совместном заявлении, принятом по итогам переговоров Путина и Пашиняна в Москве.

Стороны также «договорились активизировать трехстороннее взаимодействие Армении, России и Азербайджана в целях содействия нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и в регионе в целом».

Путин и Пашинян договорились «ускорить создание двусторонней комиссии по делимитации и вопросам безопасности в районе армяно-азербайджанской границы при консультативном содействии РФ по запросу сторон», отмечается в заявлении.