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Карабах 22.04.2022 16:39

Путин и Мишель обсудили тему Карабаха

Президент РФ Владимир Путин и глава Евросовета Шарль Мишель в телефонном разговоре затронули тематику обеспечения стабильности и безопасности в Карабахе - в том числе с учетом проведенных в последнее Путиным и Мишелем контактов с лидерами Армении и Азербайджана.

"Подтверждена принципиальная важность последовательного выполнения основополагающих трехсторонних договоренностей Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г.", - сообщает пресс-служба Кремля.

По ее данным, "в этом контексте президент Российской Федерации сообщил о предпринимаемых шагах, нацеленных на реализацию проектов по восстановлению экономических и транспортных связей, а также на запуск процесса делимитации армяно-азербайджанской границы и переговоров по выработке мирного договора между двумя странами".

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Тэги: РОССИЯ, ЕС, КОНТАКТЫ, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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