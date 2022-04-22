Путин и Мишель обсудили тему Карабаха

Президент РФ Владимир Путин и глава Евросовета Шарль Мишель в телефонном разговоре затронули тематику обеспечения стабильности и безопасности в Карабахе - в том числе с учетом проведенных в последнее Путиным и Мишелем контактов с лидерами Армении и Азербайджана.

"Подтверждена принципиальная важность последовательного выполнения основополагающих трехсторонних договоренностей Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г.", - сообщает пресс-служба Кремля.

По ее данным, "в этом контексте президент Российской Федерации сообщил о предпринимаемых шагах, нацеленных на реализацию проектов по восстановлению экономических и транспортных связей, а также на запуск процесса делимитации армяно-азербайджанской границы и переговоров по выработке мирного договора между двумя странами".