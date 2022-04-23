Баку определил состав азербайджанской делегации в комиссии по мирному договору с Арменией - Алиев

Баку определил состав национальной комиссии по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы и делегации по подготовке мирного соглашения между двумя странами. Об этом в субботу в ходе телефонного разговора с председателем Совета Европейского союза (ЕС) Шарлем Мишелем заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, говорится в сообщении пресс-службы главы азербайджанского государства.
«Глава государства подчеркнул, что в соответствии с итогами встречи в Брюсселе азербайджанская сторона определила состав национальной комиссии по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы и делегации по подготовке мирного соглашения между двумя странами, заявила противоположной стороне о готовности к переговорам в формате «Баку-Ереван», - говорится в сообщении.
Алиев подчеркнул важность принятия за основу пяти принципов, представленных Азербайджаном для переговоров по мирному соглашению, отмечается в сообщении.
В пресс-службе президента Азербайджана сообщили, что в ходе телефонного разговора, состоявшегося по инициативе европейской стороны, была отмечена трехсторонняя встреча, состоявшаяся 6 апреля в Брюсселе по инициативе и при участии Мишеля, и подчеркнута важность практической и ориентированной на результат работы в соответствии с достигнутыми договоренностями.
Алиев поблагодарил Мишеля за поддержку в вопросе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, в том числе в демаркации и делимитации границ, подготовки мирного соглашения между двумя странами, открытии транспортно-коммуникационных линий.
В свою очередь Мишель заявил, что продолжит прилагать усилия по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и обеспечению прочного мира в регионе Южного Кавказа.
В сообщении отмечается, что в ходе телефонного разговора была дана высокая оценка намерению Евросоюза поддержать Азербайджан в разминировании и выяснении судьбы около 4 тысяч азербайджанцев, считающихся пропавшими без вести со времен первой армяно-азербайджанской войны.
«В ходе переговоров стороны также обменялись мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и ЕС и других вопросах, представляющих взаимный интерес», - сообщили в пресс-службе главы азербайджанского государства.
Р.Ахмедов
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