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Дальнее зарубежье 25.04.2022 22:47

Премьер Польши сообщил о передаче танков Украине

Премьер Польши Матеуш Моравецкий в понедельник заявил, что Варшава осуществила поставки танков Украине.

"Да", - приводят западные СМИ слова премьера в ответ на соответствующий вопрос. Однако деталей этих поставок премьер раскрывать не стал.

Также премьеру задали вопрос, стоит ли до сих пор на повестке дня вопрос о передаче Украине самолетов.

"Такой необходимости нет, таких требований, таких запросов нет", - сказал Моравецкий.

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Тэги: ПОЛЬША, УКРАИНА, ТАНКИ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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