Премьер Польши сообщил о передаче танков Украине

Премьер Польши Матеуш Моравецкий в понедельник заявил, что Варшава осуществила поставки танков Украине.

"Да", - приводят западные СМИ слова премьера в ответ на соответствующий вопрос. Однако деталей этих поставок премьер раскрывать не стал.

Также премьеру задали вопрос, стоит ли до сих пор на повестке дня вопрос о передаче Украине самолетов.

"Такой необходимости нет, таких требований, таких запросов нет", - сказал Моравецкий.