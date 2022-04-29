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СНГ 29.04.2022 23:10

Россия не использует сирийских наемников в спецоперации в Украине - Лавров

Россия не использует наемников из Сирии в ходе "специальной военной операции" в Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы никогда не использовали наемников. Могу заверить вас, что люди в Сирии заняты своими собственными делами", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Аль-Арабия", отвечая на вопрос о том, связано ли закрытие Турцией воздушного пространства для российских самолетов из Сирии с тем, что Россия направляет наемников из этой страны в Украину.

23 апреля глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщил, что Турция закрывает воздушное пространство для российских гражданских и военных самолетов, которые направляются в Сирию.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что в Москве с пониманием отнеслись к решению Анкары.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, СИРИЯ, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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