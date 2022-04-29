Россия не использует сирийских наемников в спецоперации в Украине - Лавров

Россия не использует наемников из Сирии в ходе "специальной военной операции" в Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы никогда не использовали наемников. Могу заверить вас, что люди в Сирии заняты своими собственными делами", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Аль-Арабия", отвечая на вопрос о том, связано ли закрытие Турцией воздушного пространства для российских самолетов из Сирии с тем, что Россия направляет наемников из этой страны в Украину.

23 апреля глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщил, что Турция закрывает воздушное пространство для российских гражданских и военных самолетов, которые направляются в Сирию.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что в Москве с пониманием отнеслись к решению Анкары.