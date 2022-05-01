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Премьер Финляндии высказалась за ужесточение антироссийских санкций

Премьер-министр Финляндии, председатель Социал-демократической партии Санна Марин (Sanna Marin) на первомайском митинге в городе Турку высказалась в воскресенье за ужесточение антироссийских санкций и поддержку Украины.

"Финляндия готова ввести все более жесткие санкции против России, чтобы положить конец войне в Украине. Украине также будет оказана поддержка в войне и помощь в ее восстановлении", - заявила Марин.

Премьер также высказалась за сокращение зависимости от российских энергоносителей.

"Когда мы покупаем энергию у России, мы финансируем войну", - сказала Марин.

Она отметила, что в настоящее время парламент рассматривает вопрос о дополнении к докладу о политике в области безопасности, подготовленный правительством так называемый доклад НАТО.

Как сообщил в субботу в газете Ilta Sanomat президент Саули Ниинистё (Sauli Niinisto), решение по этому вопросу будет принято до 12 мая.

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, РОССИЯ, ПРЕМЬЕР, САНКЦИИ


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