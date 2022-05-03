Глава европейской дипломатии уверен, что новые санкции против России будут приняты в ближайшие дни

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил уверенность, что страны ЕС согласятся ввести новые санкции против России в ближайшие дни, по крайней мере, в отношении импорта нефти.
"Я полагаю, что на следующем Совете по иностранным делам можно будет принять меры, которые значительно ограничат этот импорт, но для этого требуется согласие всех государств-членов. До сих пор у нас этого не было", - сказал он на пресс-конференции в Панаме, где находится для встречи с министрами иностранных дел стран Центральной Америки и Карибского бассейна, чтобы обсудить украинскую проблему.
Боррель добавил, что "уверен, что, по крайней мере, в том, что касается импорта нефти, это соглашение будет возможно до следующего заседания Совета".
Ближайшее заседание Совета ЕС по иностранным делам запланировано на 10 мая, следующее - на 16 мая.
Готовящийся Евросоюзом шестой пакет антироссийских санкций, по словам дипломата, затронет "незавершенные аспекты", в частности, банковский сектор: еще больше российских банков может быть отключено от системы SWIFT.
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