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Экономика США остается сильной, несмотря на падение в I квартале - глава Минфина

Экономика США остается сильной, несмотря на падение в первом квартале, полагает министр финансов страны Джанет Йеллен.

При этом она отметила, что темпы роста потребительских цен слишком высокие, и их необходимо замедлять.

Как сообщалось ранее, ВВП США в январе-марте неожиданно сократился на 1,4% в пересчете на годовые темпы, согласно предварительным данным министерства торговли.

Ситуация в Украине может нанести экономический ущерб Европе, который отразится и на США, сказала глава Минфина, выступая в среду на мероприятии CEO Council Summit, организованном The Wall Street Journal в Лондоне.

Она заявила, что планируемое Европейским союзом эмбарго на импорт российской нефти может привести к еще большему росту мировых цен на энергоносители.

Йеллен полагает, что санкции против России оказали разрушительное воздействие на экономику страны, а США и их союзники рассматривают дополнительные меры. Но она не исключила, что РФ может снова начать взаимодействие с глобальной экономикой. По ее словам, если будет достигнуто мирное соглашение, есть путь к свертыванию санкций.

Также она затронула тему введения общемировой минимальной ставки корпоративного налога. Глава Минфина полагает, что Конгресс США еще может одобрить элементы этого глобального соглашения, достигнутого в прошлом году. Она ожидает, что Евросоюз утвердит его этой весной.

В ноябре 2021 года лидеры стран G20 утвердили реформу глобальной налоговой системы, в рамках которой минимальная ставка налога на прибыль транснациональных компаний будет установлена на уровне 15% с 2023 года. Эта реформа была поддержана 136 странами и юрисдикциями, на долю которых приходится более 90% мирового ВВП.

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Тэги: США, МИНФИН, ЭКОНОМИКА, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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