Газпром отверг основания объявления Киевом форс-мажора по транзиту, заявил о невозможности перенаправления объемов

Российская сторона отрицает основания для объявления "Оператором ГТС Украины" форс-мажора по транзиту газа в отношении части из транзитных мощностей. В российской компании также отвергают как технически невозможную идею переноса выпадающих объемов на другой маршрут.

Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил: "Газпром"сегодня получил официальное уведомление от "Оператора Газотранспортной системы Украины" о том, что украинская сторона, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства, прекращает принимать газ для транзита через украинскую ГИС "Сохрановка" с 7:00 11 мая, номинации для транспортировки будут отклоняться, прием газа осуществляться не будет. Оператор ГТСУ предлагает перенести все объемы транзита на ГИС "Суджа".

Куприянов добавил, что "одновременно поступило уведомление от НАК "Нафтогаз Украины" о том, что в случае продолжения подачи газа с российской стороны на ГИС "Сохрановка" соответственно будут уменьшены объемы на точках выхода из ГТС Украины".

"В связи с этим "Газпром" заявляет, что не получил каких-либо подтверждений обстоятельств форс-мажора, не видит никаких препятствий для продолжения работы в прежнем режиме, украинские специалисты всё это время спокойно работали на ГИС "Сохрановка" и КС "Новопсков" и продолжают это делать, транзит через "Сохрановку" обеспечивался в полном объеме, никаких нареканий от контрагентов не было и нет", - заявил представитель российской компании.

"Газпром" перед европейскими потребителями полностью выполняет все свои обязательства, поставляет газ для транзита в соответствии с контрактом и операторским соглашением, услуги по транзиту полностью оплачены", - подчеркнул он.

"Перенос объемов на ГИС "Суджа" исходя из российской потоковой схемы технологически невозможен, распределение объемов четко прописано в соглашении о взаимодействии от 30 декабря 2019 года, и украинской стороне это хорошо известно", - заявил Куприянов.