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Дальнее зарубежье 12.05.2022 12:01

РФ является прямой угрозой мировому порядку - глава ЕК

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен назвала Россию угрозой мировому порядку, отметила, что РФ призывает к очень произвольным международным отношениям.

Она заявила, что ЕС желает играть более активную роль в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Мы хотим взять на себя больше ответственности в регионе, столь важном для нашего процветания", - сказала глава ЕК на пресс-конференции в четверг на саммите Евросоюз-Япония в Токио.

И это, по ее словам, приводит к теме России, которую она назвала "прямой угрозой мировому порядку", что, в частности, связала с "тревожным пактом (РФ) с Китаем и их призывом к "новым" - и очень произвольным - международным отношениям".

По ее мнению, "Китай должен активизировать свою деятельность для защиты многосторонней системы, от которой он получал выгоду при развитии своей страны".

Фон дер Ляйен добавила, отмечают европейские СМИ, что ЕС и Япония усилят сотрудничество и будут работать над обеспечением цепочек поставок, которые пострадали в результате пандемии и ситуации в Украине.

"Есть материалы и технологии, которые играют жизненно важную роль для нашей экономики и ежедневной жизни, например, полупроводники. Мы должны иметь возможность рассчитывать на надежные цепочки поставок", - указала глава Еврокомиссии.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, ПОЗИЦИЯ


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