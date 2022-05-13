Эрдоган заявляет, что «не настроен позитивно» в отношении вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу заявил, что отрицательно смотрит на идею вступления Швеции и Финляндии в НАТО, сообщает агентство "Анадолу".
По словам Эрдогана, Турция "не настроена позитивно" по этому вопросу, поскольку члены "Рабочей партии Курдистана" (РПК) "действуют в этих скандинавских странах".
Он указал, что представители РПК, которая признана в Турции террористической организацией, "даже являются членами парламента в некоторых странах".
"Швеция стала домом для РПК и других террористических групп", - приводят турецкие СМИ слова Эрдогана.
Для вступления страны в НАТО необходимо согласие всех стран, уже входящих в этот альянс.
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