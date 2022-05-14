Президент Финляндии рассказал Путину о намерении вступить в НАТО

Президент Финляндии Саули Ниинистё в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным рассказал ему о намерении страны вступить в НАТО, сообщает в субботу агентство Bloomberg.

"Президент Финляндии провел разговор с президентом России Путиным. Ниинистё сказал Путину, что Финляндия намерена вступить в НАТО", - сказано в сообщении.

Ранее руководство Финляндии заявило о поддержке решения о вступлении страны в альянс.