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Президент Финляндии рассказал Путину о намерении вступить в НАТО

Президент Финляндии Саули Ниинистё в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным рассказал ему о намерении страны вступить в НАТО, сообщает в субботу агентство Bloomberg.

"Президент Финляндии провел разговор с президентом России Путиным. Ниинистё сказал Путину, что Финляндия намерена вступить в НАТО", - сказано в сообщении.

Ранее руководство Финляндии заявило о поддержке решения о вступлении страны в альянс.

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, НАТО


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