ЕК объяснила компаниям, как считает правильным платить за российский газ в условиях санкций: обязательства выполнены после перечисления евро и долларов

В Европейской комиссии распространили очередные рекомендации по поводу покупки российского газа, в которых поясняют, как это делать в условиях санкций, сообщает Bloomberg.
"Еврокомиссия заявила, что импортеры из ЕС могут продолжать платить за российский газ, не нарушая санкции против Москвы", - говорится в сообщении.
По информации агентства, в рекомендациях говорится, что санкции "не запрещают открывать банковский счет в банке, который отвечает за получение денег в обмен на поставки газа". Bloomberg поясняет, что, таким образом, компании, по мнению Брюсселя, могут открывать счета в Газпромбанке для оплаты поставок газа. "Однако нет пояснений по поводу требования Москвы открыть и второй, счет - в рублях", - говорится в сообщении агентства.
При этом Еврокомиссия исходит из того, что европейские компании должны считать свои обязательства выполненными после перечисления российской стороне долларов и евро, то есть - не дожидаясь их перевода в рубли.
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