Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7904 RUR   0.0263 GBR   2.1208 TRY   0.1069

Цена на нефть

17.05 $/bbl +/- WTI 112.40 -1.80 Brent 111.93 -2.31

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 18.05.2022 18:30

Еврокомиссия представила план энергореформы для прекращения зависимости от энергопоставок из РФ

Еврокомиссия (ЕК) представила в среду план европейской энергетической реформы REPowerEU, которую в ЕС рассматривают как средство прекращения зависимости от поставок энергоносителей из России.

"Существует двойная необходимость преобразовать энергетическую систему Европы: покончить с зависимостью ЕС от российских ископаемых видов топлива, которые используются в качестве экономического и политического оружия и обходятся европейским налогоплательщикам почти в 100 млрд евро в год, и решить проблему климатического кризиса", - сообщается в коммюнике ЕК, опубликованном в Брюсселе.

В документе утверждается, что 85% европейцев считают, что ЕС должен "как можно скорее снизить свою зависимость от российских газа и нефти, чтобы поддержать Украину".

Мерами, которые, по мнению ЕК, могут решить эту задачу, являются энергосбережение, диверсификация энергоснабжения и ускоренное развертывание возобновляемых источников энергии для замены ископаемого топлива в жилых домах, промышленности и при производстве электроэнергии.

В ЕК считают, что экономия энергии - это "самый быстрый и дешевый способ справиться с текущим энергетическим кризисом и сократить счета на оплату". Еврокомиссия предлагает усилить долгосрочные меры по повышению энергоэффективности, в том числе увеличить с 9% до 13% обязательный показатель энергоэффективности в рамках целей, поставленных к 2030 году.

ЕС в течение нескольких месяцев работал с международными партнерами над диверсификацией поставок и "добился рекордных объемов импорта СПГ и увеличения поставок трубопроводного газа", отмечается в сообщении ЕК. В Брюсселе рассчитывают, что недавно созданная энергетическая платформа ЕС, поддерживаемая региональными целевыми группами, позволит осуществлять добровольные "совместные закупки газа, СПГ и водорода за счет объединения спроса, оптимизации использования инфраструктуры и координации взаимодействия с поставщиками".

"Комиссия также рассмотрит законодательные меры, требующие со временем диверсификации поставок газа государствами-членами", - говорится в публикации ЕК.

План включает "внешнюю энергетическую стратегию ЕС", предусматривающую построение долгосрочных партнерских отношений с поставщиками, включая сотрудничество в области водородных или других экологически чистых технологий. В стратегию заложена поддержка Украины и Молдовы, стран Западных Балкан и "Восточного партнерства", а также "наиболее уязвимых партнеров" ЕС.

Ускорение энергетической независимости в ЕК связывают также с масштабным расширением и ускорением использования возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии, промышленности, в зданиях и на транспорте. В Брюсселе полагают, что в будущем это также "придаст импульс переходу к "зеленым" технологиям и со временем снизит цены".

ЕК предлагает увеличить к 2030 году основную цель по возобновляемым источникам энергии с 40% до 45%.

Специальная солнечная стратегия ЕС предусматривает удвоение солнечной фотоэлектрической мощности к 2025 году и достижения 600 ГВт к 2030 году. Предполагается удвоить темпы внедрения тепловых насосов и мер по интеграции геотермальной и солнечной тепловой энергии в модернизированные системы централизованного и коммунального теплоснабжения. Программа возобновляемой энергетики направлена также на расширение установок по производству водорода и проектов по биометану.

REPowerEU планирует сокращение потребления ископаемого топлива в промышленности и на транспорте.

В документах ЕК отмечается, что достижение целей REPowerEU требует дополнительных инвестиций в размере 210 млрд евро до 2027 года. "Это первоначальный взнос за нашу независимость и безопасность. Сокращение импорта ископаемого топлива из России также может сэкономить нам почти 100 млрд евро в год. Эти инвестиции должны быть выполнены частным и государственным секторами, а также на национальном, трансграничном уровне и на уровне ЕС.

Коммюнике Еврокомиссии разъясняет структуру финансирования энергетической реформы.

ЕК предложила 8 марта 2022 года черновой вариант плана по обеспечению независимости Европы от российских ископаемых видов топлива задолго до 2030 года. На заседании Европейского совета 24-25 марта лидеры ЕС согласились с этой целью и поручили Еврокомиссии представить подробный план REPowerEU.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕС, РОССИЯ


Похожие новости


ЕК объяснила компаниям, как считает правильным платить за российский газ в условиях санкций: обязательства выполнены после перечисления евро и долларов Главы МИД стран ЕС не смогли согласовать шестой пакет санкций против РФ - Боррель Компенсация в 15-18 млрд евро от ЕС могла бы стать решением для Венгрии в связи с планами запретить импорт нефти из РФ - Сийярто В ЕС рассматривают возможность отсрочки для эмбарго на нефть из РФ из-за позиции Венгрии Оплата газа РФ в рублях является обходом санкций ЕС, настаивают в ЕК Отказ ЕС от российской нефти поддержит цены, затронет около 3 млн б/с - Fitch

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az