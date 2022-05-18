Еврокомиссия представила план энергореформы для прекращения зависимости от энергопоставок из РФ

Еврокомиссия (ЕК) представила в среду план европейской энергетической реформы REPowerEU, которую в ЕС рассматривают как средство прекращения зависимости от поставок энергоносителей из России.

"Существует двойная необходимость преобразовать энергетическую систему Европы: покончить с зависимостью ЕС от российских ископаемых видов топлива, которые используются в качестве экономического и политического оружия и обходятся европейским налогоплательщикам почти в 100 млрд евро в год, и решить проблему климатического кризиса", - сообщается в коммюнике ЕК, опубликованном в Брюсселе.

В документе утверждается, что 85% европейцев считают, что ЕС должен "как можно скорее снизить свою зависимость от российских газа и нефти, чтобы поддержать Украину".

Мерами, которые, по мнению ЕК, могут решить эту задачу, являются энергосбережение, диверсификация энергоснабжения и ускоренное развертывание возобновляемых источников энергии для замены ископаемого топлива в жилых домах, промышленности и при производстве электроэнергии.

В ЕК считают, что экономия энергии - это "самый быстрый и дешевый способ справиться с текущим энергетическим кризисом и сократить счета на оплату". Еврокомиссия предлагает усилить долгосрочные меры по повышению энергоэффективности, в том числе увеличить с 9% до 13% обязательный показатель энергоэффективности в рамках целей, поставленных к 2030 году.

ЕС в течение нескольких месяцев работал с международными партнерами над диверсификацией поставок и "добился рекордных объемов импорта СПГ и увеличения поставок трубопроводного газа", отмечается в сообщении ЕК. В Брюсселе рассчитывают, что недавно созданная энергетическая платформа ЕС, поддерживаемая региональными целевыми группами, позволит осуществлять добровольные "совместные закупки газа, СПГ и водорода за счет объединения спроса, оптимизации использования инфраструктуры и координации взаимодействия с поставщиками".

"Комиссия также рассмотрит законодательные меры, требующие со временем диверсификации поставок газа государствами-членами", - говорится в публикации ЕК.

План включает "внешнюю энергетическую стратегию ЕС", предусматривающую построение долгосрочных партнерских отношений с поставщиками, включая сотрудничество в области водородных или других экологически чистых технологий. В стратегию заложена поддержка Украины и Молдовы, стран Западных Балкан и "Восточного партнерства", а также "наиболее уязвимых партнеров" ЕС.

Ускорение энергетической независимости в ЕК связывают также с масштабным расширением и ускорением использования возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии, промышленности, в зданиях и на транспорте. В Брюсселе полагают, что в будущем это также "придаст импульс переходу к "зеленым" технологиям и со временем снизит цены".

ЕК предлагает увеличить к 2030 году основную цель по возобновляемым источникам энергии с 40% до 45%.

Специальная солнечная стратегия ЕС предусматривает удвоение солнечной фотоэлектрической мощности к 2025 году и достижения 600 ГВт к 2030 году. Предполагается удвоить темпы внедрения тепловых насосов и мер по интеграции геотермальной и солнечной тепловой энергии в модернизированные системы централизованного и коммунального теплоснабжения. Программа возобновляемой энергетики направлена также на расширение установок по производству водорода и проектов по биометану.

REPowerEU планирует сокращение потребления ископаемого топлива в промышленности и на транспорте.

В документах ЕК отмечается, что достижение целей REPowerEU требует дополнительных инвестиций в размере 210 млрд евро до 2027 года. "Это первоначальный взнос за нашу независимость и безопасность. Сокращение импорта ископаемого топлива из России также может сэкономить нам почти 100 млрд евро в год. Эти инвестиции должны быть выполнены частным и государственным секторами, а также на национальном, трансграничном уровне и на уровне ЕС.

Коммюнике Еврокомиссии разъясняет структуру финансирования энергетической реформы.

ЕК предложила 8 марта 2022 года черновой вариант плана по обеспечению независимости Европы от российских ископаемых видов топлива задолго до 2030 года. На заседании Европейского совета 24-25 марта лидеры ЕС согласились с этой целью и поручили Еврокомиссии представить подробный план REPowerEU.