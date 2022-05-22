Президент Польши предложил заключить новое соглашение о добрососедстве с Украиной

Пришло время нового соглашения о дружбе между Польшей и Украиной, считает польский президент Анджей Дуда.

"Можно смело сказать, что исторический момент по-новому формирует наши отношения... Сегодня пришло время, по моему глубокому убеждению, для нового польско-украинского трактата, договора о добрососедстве, который учтет, чего мы вместе достигли в наших отношениях только за последние месяцы", - сказал Дуда, выступая в воскресенье на пленарном заседании Верховной Рады Украины.

Он подчеркнул, что польско-украинская граница должна объединять, а не разделять.

По словам Дуды, опыт показал, что инфраструктура автомобильных и железных дорог между Польшей и Украиной не самая хорошая. "Пусть одним из знаковых моментов наших отношений будет скоростное сообщение между Киевом и Варшавой. Я верю, что мы это сделаем в ближайшие годы", - заявил президент Польши.