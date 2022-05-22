Алиев на встрече с Мишелем выразил надежду на ускоренный процесс подготовки мирного соглашения между Баку и Ереваном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с главой Евросовета Шарлем Мишелем в воскресенье в Брюсселе выразил надежду на ускоренный процесс подготовки мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте главы государства по итогам встречи Алиева и Мишеля.

В нем отмечается, что Алиев высоко оценил поддержку Мишеля в вопросах подготовки мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, нормализации отношений между двумя странами, открытия транспортных коридоров, делимитации и демаркации границ, поблагодарив за организацию встречи, третьей по счету в таком формате в Брюсселе.

Глава государства отметил, что Азербайджан представил пять принципов, основанных на международном праве, для нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и подписания мирного соглашения, подчеркнув «ключевую роль этих принципов в разработке мирного соглашения», говорится в сообщении.

Алиев подтвердил готовность начать перегоры с Арменией по мирному договору и делимитации границ, отметив, что в соответствии с итогами встречи от 6 апреля в Брюсселе Азербайджан сформировал в конце апреля состав рабочей группы для начала переговоров по мирному соглашению, а также состав национальной комиссии по делимитации границ.

Он вновь подчеркнул важность решения минной проблемы на освобожденных территориях и выяснения судеб около 4000 человек, считающихся пропавшими без вести в ходе Первой карабахской войны.

Президент Азербайджана подчеркнул необходимость выполнения Арменией всех положений трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года.

В свою очередь Мишель заявил, что продолжит посредническую деятельность для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, подчеркнув важность предыдущих встреч, проведенных в этом формате, и поблагодарив Алиева за участие во встрече в Брюсселе.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, говорится в сообщении.

Алиев в воскресенье прибыл по приглашению Мишеля с рабочим визитом в Брюссель, где в тот же день состоится трехсторонняя встреча Мишеля, Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Это третья очная встреча президента Азербайджана и премьера Армении в Брюсселе. Ранее они провели встречи в декабре 2021-го и в апреле текущего года.

Р.Керимов