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СНГ 03.06.2022 17:05

ЕС ввел санкции против Кабаевой, Навки и детей Пескова

Евросоюз в пятницу ввел санкции в отношении 65 физических и 18 юридических лиц из России, связанных с оборонных сектором, политической деятельностью, а также работой в СМИ, говорится в Официальном журнале ЕС.

Согласно опубликованному в журнале документу, под санкции попали начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, дочь и сын пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизавета и Николай, а также его супруга Татьяна Навка. В санкционных списках оказалась также олимпийская чемпионка и председатель совета директоров холдинга "Национальная Медиа Группа" Алина Кабаева.

Санкционные ограничения вводят и против руководителя Роскомнадзора Андрея Липова и некоторых журналистов из российских СМИ.

Помимо этого, ЕС ввел санкции в отношении "главы Херсонской военно-гражданской администрации" Владимира Сальдо и заместителя "главы военно-гражданской администрации" (ВГА) региона Кирилла Стремоусова.

Также под санкциями оказались Марина Мордашова - супруга бизнесмена Алексея Мордашова, сын бизнесмена Евгения Пригожина - Павел Пригожин, российские бизнесмены Эдуард Худайнатов и Аркадий Волож.

Кроме того, в санкционных списках оказались офицеры ВС РФ. Согласно утверждениям составителей санкций, их подразделения участвовали в операциях на Украине в районе Бучи.

Как и ожидалось, под санкции не попал патриарх Кирилл: против предложения об ограничительных мерах против него, как сообщалось, выступала Венгрия.

В санкционный список ЕС включены и компании, в частности - ПАО "Сухой", ПАО "КАМАЗ", СК Независимая страховая группа, АО "Военторг", АО Оборонэнерго, АО "Воентелеком", ООО ВоенТекстильПром.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, ФИЗЛИЦА, САНКЦИИ


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