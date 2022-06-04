В Агентство развития МСБ поступило 1152 обращения от желающих создать бизнес в Карабахе и Восточном Зангезуре

В Агентство развития малого и среднего бизнеса (Агентство развития МСБ/KOBIA) поступило 1 152 обращения от предпринимателей, которые хотят создать бизнес в Карабахе и Восточном Зангезуре. Эта информация была представлена на заседании рабочей группы по экономическим вопросам Межведомственного центра при координационном штабе, созданном с целью решения в централизованном порядке вопросов на освобожденных территориях Азербайджана.

«До сегодняшнего дня в Агентство развития малого и среднего бизнеса при министерстве экономики поступило 1 152 обращения от предпринимателей по поводу ведения предпринимательской деятельности на освобожденных территориях», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что 747 заявок поступили от местных компаний, 405 - от иностранных.

В ходе заседания Государственным агентства по туризму также была представлена «Концепция развития туризма села Дашалты». Сотрудник ведомства отметил, что в настоящее время разрабатывается «Концепция развития туризма Кельбаджара».

В заседании, прошедшем в формате видеоконференции, приняли участие представители Администрации президента, министерств экономики, финансов, энергетики, сельского хозяйства, Центробанка, Госагентства по туризму, Фонда возрождения Карабаха, Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда, представленные в рабочей группе по экономическим вопросам.

Р.Керимов