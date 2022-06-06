В ЕС призывают Анкару соответствовать европейской позиции по Украине

В Евросоюзе призывают Турцию занять по ситуации в Украине более твердую позицию, которая соответствовала бы политике Брюсселя, заявил в понедельник член Европейской комиссии по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Вархели.
"Мы приветствуем конструктивную роль Турции в деэскалации конфликта. (...) В то же время мы продолжаем призывать Турцию занять более решительную позицию, которая больше бы соответствовала позиции ЕС, мы призываем Турцию к большей бдительности, когда речь идет о предотвращении обхода санкций (против РФ - ИФ)", - заявил Вархели в Европарламенте.
Он добавил, что большое значение играют "продолжающаяся активная дипломатия Турции и ее солидарность с Украиной", а также усилия по достижению там режима прекращения огня.
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