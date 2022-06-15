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Макроэкономика 15.06.2022 23:50

Глава ФРС Пауэлл не исключил очередного повышения ставки на 75 б.п. в июле

Резкий подъем ставки Федеральной резервной системой (ФРС), возможно, не будет последним, поскольку инфляция в США является слишком высокой, и Федрезерв готов действовать решительно для ее сдерживания, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл.

"Конечно, сегодняшний подъем ставки на 75 б.п. является необычно резким, и я не думаю, что подобные темпы повышения станут обычным делом, - сказал Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам завершившегося в среду заседания ФРС. - Однако, исходя из текущих соображений, увеличение ставки на 50 б.п. или 75 б.п. на июльском заседании кажется наиболее вероятным".

"Мы, однако, будем принимать решения от заседания к заседанию, и продолжим транслировать наши прогнозы максимально четко, - заявил Пауэлл. - Мы твердо привержены снижению инфляции в США и действуем в срочном порядке, чтобы добиться этого. У нас есть необходимые инструменты и решимость для восстановления ценовой стабильности".

Американская экономика является очень сильной и сможет справиться с ужесточением монетарной политики, добавил он.

После июльского подъема уровень ставки будет более близким к нормальному уровню, что даст руководству Центробанка возможность подумать о том, какими должны быть дальнейшие действия, сказал Пауэлл.

По его словам, ставка в США должна дойти до уровня, ограничивающего экономическую активность, чтобы инфляция ослабла.

Комментируя ситуацию в американской экономике, Пауэлл отметил наличие сигналов того, что темпы роста ВВП ускорились во втором квартале и потребительские расходы остаются сильными. При этом темпы повышения инвестиций бизнеса в основные средства замедляются, и активность на рынке жилья ослабла в условиях подъема ставок по ипотечным кредитам, добавил он.

"Ухудшение финансовых условий, отмечающееся в последние месяцы, вероятно, продолжит ограничивать экономический рост", - сказал Пауэлл.

Федрезерв понизил в среду прогнозы роста ВВП США на 2022-2024 гг., однако, по мнению Пауэлла, Центробанку все же удастся обеспечить экономике "мягкую посадку", не столкнув ее в рецессию.

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Тэги: США, ФРС, ДЖЕРОМ ПАУЭЛЛ


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