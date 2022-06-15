Глава ФРС Пауэлл не исключил очередного повышения ставки на 75 б.п. в июле

Резкий подъем ставки Федеральной резервной системой (ФРС), возможно, не будет последним, поскольку инфляция в США является слишком высокой, и Федрезерв готов действовать решительно для ее сдерживания, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл.
"Конечно, сегодняшний подъем ставки на 75 б.п. является необычно резким, и я не думаю, что подобные темпы повышения станут обычным делом, - сказал Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам завершившегося в среду заседания ФРС. - Однако, исходя из текущих соображений, увеличение ставки на 50 б.п. или 75 б.п. на июльском заседании кажется наиболее вероятным".
"Мы, однако, будем принимать решения от заседания к заседанию, и продолжим транслировать наши прогнозы максимально четко, - заявил Пауэлл. - Мы твердо привержены снижению инфляции в США и действуем в срочном порядке, чтобы добиться этого. У нас есть необходимые инструменты и решимость для восстановления ценовой стабильности".
Американская экономика является очень сильной и сможет справиться с ужесточением монетарной политики, добавил он.
После июльского подъема уровень ставки будет более близким к нормальному уровню, что даст руководству Центробанка возможность подумать о том, какими должны быть дальнейшие действия, сказал Пауэлл.
По его словам, ставка в США должна дойти до уровня, ограничивающего экономическую активность, чтобы инфляция ослабла.
Комментируя ситуацию в американской экономике, Пауэлл отметил наличие сигналов того, что темпы роста ВВП ускорились во втором квартале и потребительские расходы остаются сильными. При этом темпы повышения инвестиций бизнеса в основные средства замедляются, и активность на рынке жилья ослабла в условиях подъема ставок по ипотечным кредитам, добавил он.
"Ухудшение финансовых условий, отмечающееся в последние месяцы, вероятно, продолжит ограничивать экономический рост", - сказал Пауэлл.
Федрезерв понизил в среду прогнозы роста ВВП США на 2022-2024 гг., однако, по мнению Пауэлла, Центробанку все же удастся обеспечить экономике "мягкую посадку", не столкнув ее в рецессию.
Алиев и Донфрид обсудили сотрудничество в сфере энергетики и ситуацию на Южном Кавказе
Лавров посетит Азербайджан на следующей неделе - МИД России
США поддерживают усилия ЕС по нормализации армяно-азербайджанских отношений - Госдеп
В Грузии зафиксирован первый случай заражения оспой обезьян
В Азербайджане выявлено 16 новых случаев COVID-19
В Гонконге впервые с апреля зарегистрировали более 1 тыс. заражений COVID-19 за сутки
ИВ Шеки направит около 3 млн манатов на завершение строительства нового административного здания
Новрузов назначен зампредом правления Шушинского городского заповедника
ГААД получит 1 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе
США передадут Украине 18 гаубиц, 36 тыс. снарядов к ним, ракеты для РСЗО - Пентагон
Шольц, Макрон и Драги отправятся 16 июня в Киев
Макрон пообещал Молдове четкий ответ на заявку о вступлении в ЕС
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
Yelo Bank объявляет набор на программу “Summer Challenge 2022”
AccessBank — первый азербайджанский банк, присоединившийся к инициативе ООН по расширению прав и возможностей женщин
ВТБ (Азербайджан) поздравил победителей Олимпиады на тему «Год города Шуша»
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ